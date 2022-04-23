На Харьковщине обнаружили тела замученных оккупантами мирных жителей: их пытались сжечь. Фото

В освобожденном от российских захватчиков селе Гусаровка Изюмского района были обнаружены тела взрослых мужчины и женщины. Фашисты подвергли пару пыткам в подвале их собственного дома, убили, а потом пытались сжечь, уничтожив следы военного преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. Личности жертв российских садистов выясняются, однако предварительно они могли быть семейной парой.

По факту преступления возбуждено уголовное производство. Оккупанты нарушили обычаи ведения войны и виновны в групповом убийстве. Следственные органы проводят полную проверку на месте обнаружения тел, чтобы выяснить все обстоятельства.

"Досудебное расследование проводят следователи Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем производство будет передано в Управление СБУ в Харьковской области", – указали правоохранители.

Видео дня

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– в Бородянке под Киевом, где зверствовали российские палачи, обнаружены несколько братских могил. Среди жертв оккупантов оказалась несовершеннолетняя девочка;

– спутниковые снимки "выхватили" одну из братских могил рядом с осажденным Мариуполем, в ней может покоиться до тысячи тел мирных жителей;

– однако и ВСУ не остаются в долгу перед захватчиками и нацистами: под Харьковом обнаружена братская могила с десятками трупов российских солдат.