Российские оккупанты сменили тактику: Маляр оценила риски нового наступления

Страна-агрессор РФ не отказалась от намерений захватить Украину. В то же время, проиграв в войне, она вынуждена изменить план наступления и сейчас оккупанты готовятся к следующей атаке.

Об этом заявила заместитель главы украинского Министерства обороны Анна Маляр, передает УНИАН. По ее словам, несмотря на уход путинской армии из Киевской, Черниговской и Сумской областей, угроза наступления сохраняется на всей территории.

"У них была определенная стратегия до начала войны, но поскольку она не сработала, то сейчас они вынуждены в очень короткие сроки изменять свою тактику", – пояснила она.

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Маляр подчеркнула, что Вооруженные силы Украины лишили боеспособности те подразделения ВС РФ, которые покинули Киевщину и Черниговщину.

Сейчас же войска РФ увеличивают количество техники вдоль границ, усиливают разведку и, анализируя ход войны, определяют новые направления для наступления на украинские населенные пункты.

Заместитель министра обороны выразила убеждение, что российское военное руководство не ожидало именно такой обороны от Украины. Маляр подчеркнула, что сопротивление украинских сил было более интеллектуальным, чем силовым.

В Генеральном штабе ВСУ предупреждают, что войска РФ пытаются взять под контроль Мариуполь, а также прорваться на Изюмском направлении, но без успеха. Накануне защитники Украины отбили семь атак врага на Донетчине и Луганщине.

Ужесточенные бои и обстрелы продолжаются на Харьковщине и Херсонщине. Оккупанты продолжают наносить ракетные и авиаудары по гражданской инфраструктуре украинских городов и сел, что приводит к жертвам среди мирного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-замглавы СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский подчеркнул, что опасность нового наступления войск РФ действительно существует. По его словам, на этот раз лидер страны-агрессора Владимир Путин имеет три цели по Украине.