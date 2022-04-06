Российские оккупанты переодевают мирных жителей в форму ВСУ и вывозят в Россию как военнопленных. Фото

Российские солдаты выдают гражданских украинцев за военных, переодевая их в форму ВСУ. Под таким видом мирных граждан вывозят на территорию РФ, выдавая за военнопленных.

Об этом в Twitter сообщил пользователь под ником "Оні." Отмечается, что к подобным действиям оккупанты прибегали, в частности, в Гостомеле Киевской области.

"Отца моей подруги, Вуйко Романа Ивановича (на фото он), и многих жителей Гостомеля взяли в плен и вывезли в рашку. Гражданских мужчин переодевают в формы и выдают за военных. Роман в преддиабетном состоянии и имеет вторую группу инвалидности", – говорится в сообщении.

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Напомним: в ООН создали специальную комиссию, которая будет расследовать военные преступления, совершенные после полномасштабного вторжения России в Украину. Соответствующее решение принял президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас.

Комиссия будет собирать, обобщать и анализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, совершенных военными. Она будет регистрировать и хранить все свидетельства, в том числе показания, материалы судебных экспертиз в соответствии со стандартами международного права.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Гостомель под Киевом за время продолжавшейся 35 дней российской оккупации пропали без вести более 400 человек. Сейчас их разыскивают по подвалам. В Гостомеле обнаружили не так много тел убитых, как в Буче. В то же время, есть и такие случаи, когда известно, что люди убиты, есть фото и видеодоказательства, но их не могут найти.