Российские оккупанты обстреляли многоэтажку на Запорожье, два человека погибли, есть раненые, - ОВА

В воскресенье, 1 мая, в Орехове Запорожской области российские захватчики совершили обстрел жилого района. В результате попадания снаряда в одну из высоток населенного пункта, два мирных жителя погибли.

Еще четыре человека оказались в больнице с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

"В результате вражеского обстрела с травмами разной тяжести в больницы были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли", – указано в сообщении.

Российские фашисты проводят варварскую политику на всей территории, которую занимают. В Пологах в помещении местной больницы кафиры обустроили склад боеприпасов.

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"При этом россияне запрещают персоналу оказывать медицинские услуги местным жителям", – заключили в ОВА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожской области русские военные проводят перегруппировку подразделений. Оккупанты продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и распространяют дезинформацию о захвате Киева, Харькова и Запорожья.