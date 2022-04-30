Оккупанты на Запорожском направлении проводят перегруппировку: враг обстрелял один из городов

В Запорожской области русские военные проводят перегруппировку подразделений. Оккупанты продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и распространяют дезинформацию о захвате Киева, Харькова и Запорожья.

Об этом сообщили в областной военной администрации региона. Указывается, что от бомбежек 30 апреля пострадали фермерские хозяйства Таврической территориальной общины и села Воздвиженка Пологовского района. В результате обстрела была повреждена инфраструктура, хозяйственная техника, семена подсолнечника, убиты домашние животные. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Также около 19 часов российские военные нанесли удары по Васильевке. Отмечается, что оккупанты целенаправленно уничтожают дома мирных жителей, ведь в городе нет военной инфраструктуры.

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В регионе полицейским удалось разоблачить и задержать двух информаторов Кремля. Они передавали российским военным данные по размещению и передвижению подразделений ВСУ.

Во временно оккупированных населенных пунктах солдаты РФ совершают неправомерные действия по отношению к гражданским. Так фермеров Мелитопольского района вынуждают продавать зерно вдвое дешевле. Тем, кто отказывается идти на сотрудничество, угрожают оружием. Местные жители оказывают активное сопротивление российским силам. Так ночью в центральном парке неизвестные расклеили листовки с текстом "Мелитополь – это Украина".

В Бердянске оккупанты проверяют пустые квартиры и дома, владельцы которых покинули регион, и селят туда коллаборантов и "днровцев", которые согласились работать в "городском совете".

Власти Запорожской области приняли решение внедрить длительный комендантский час. Так ограничения начнутся 1 мая в 17.00 и закончатся на следующий день в 05.00. В связи с этим общественный транспорт будет курсировать в Запорожье до 15:00. Кладбище советует посещать в связи с поминальным воскресеньем до 14:00.

Изменения коснутся работы Укрзализныци. Некоторые пригородные поезда были отменены из-за удлиненного комендантского часа. Также поезд №6124/6123 Днепр - Запорожье будет следовать только до станции Синельниково 1. 2 мая поезд №6491 Запорожье 2 - Никополь курсировать не будет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мелитополе появились патриотические открытки. Их заметили в парке Горького.