Родом из Пскова: установлена личность российского оккупанта, который изнасиловал младенца в Украине

В Украине удалось установить личность российского оккупанта, изнасиловавшего младенца. Его зовут Алексей Бычков, он родом из Пскова Покровской области РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Литвы, передает LRT. Ранее СМИ опубликовали фото российского военнослужащего-преступника, которого якобы уже задержали на родине (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Обращаясь к литовскому парламенту, украинский лидер отметил, что из-за войны РФ против нашей страны сотни детей остались без родителей. В то же время на сегодня неизвестно точное количество жертв среди украинцев в результате российского вторжения.

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"Сообщается о сотнях случаев изнасилования, в частности несовершеннолетних девочек или совсем малолетних детей и даже младенцев. Страшно об этом говорить, но это правда, такое было", – назвал Зеленский преступления путинской армии.

Президент подчеркнул, что уже установлена личность изверга, совершившего такое надругательство над новорожденным. Речь идет о российском оккупанте Алексее Бычкове из Пскова – он десантник или спецназовец.

"Он отправлял товарищам видео того, что делает с младенцем, как издевается над ним. Вот такой российский военный "защитник детей". Такая "спецоперация", которую планировали в Москве. Такая история, как война за "русский мир". Теперь это будет ассоциироваться с российской армией, российскими десантниками, которые изнасиловали младенца", – подчеркнул украинский лидер.

Также предположил, что кремлевские пропагандисты наверняка уже начали оправдываться за такие действия военнослужащего ВС РФ.

"Как всегда будут утверждать, что этого не было, а если и было, то это "самооборона". За такие преступления будут отвечать и те, кто воспитывает таких десантников", – подчеркнул Зеленский.

В Twitter издания NEXTA отмечается, что в России уже задержали военного, который снимал порнографический контент с младенцем – и это именно тот Алексей Бычков. Уточняется, что оккупант-педофил делал это "ради продажи в darknet". Его уличили после того, как он отправил видео с ребенком своим знакомым.

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