РФ стянула артиллерию на север Крыма для боев за Херсонщину – Минобороны

Российские военные стянули к северу оккупированного ими Крымского полуострова дополнительные подразделения артиллерии. По данным министерства обороны Украины, сделано это для будущих сражений за Херсонщину.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник. Он отметил, что таким образом россияне пытаются сковать украинские войска, чтобы помешать атаковать захватчиков в других районах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Такие действия противника преследуют несколько целей. Безусловно, этот так называемый маневр – это наращивание сил, чтобы находящиеся в определенных районах подразделения ВСУ были там и не перемещались в другие операционные зоны. Сковывание войск", – сказал Мотузяник.

Он также сообщил, что кроме Донбасса и Луганщины Россия ставит своей целью захватить и Херсонскую область. Поэтому в Минобороны Украины ожидают, что эта техника может быть использована и в этих целях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты стягивают ССОС, ЗРК и ОТРК в село Филатовка, что на севере оккупированного Крыма. Такая техника может быть использована для обстрела украинских позиций, в частности, на Херсонщине, неподалеку от которой и расположен этот населенный пункт.

Увеличение количества реактивных систем залпового огня, зенитных ракетных комплексов и оперативно тактических ракетных комплексов вблизи села Филатовка подтверждают и спутниковые снимки.

Также известно, что во временно оккупированном Крыму россияне срочно создают новые карательные подразделения "полиции". Оккупанты боятся сопротивления военной агрессии России против Украины среди местных жителей.