РФ отправляет воевать солдат без экипировки: аудиоперехват СБУ

Военное командование РФ отправляет солдат новой волны скрытой мобилизации на войну в Украину без необходимой экипировки. Москва не рассчитывала на долгие и изнурительные военные действия, поэтому не может обеспечить армию оккупантов.

Об этом свидетельствует телефонный разговор российского военного, перехваченный Службой безопасности Украины. В нем оккупант просит у матери денег на приобретение экипировки (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

"То, что на нас сейчас одето – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", – сказал солдат, которого только отправили воевать в Украину.

Он попросил у нее денег – около 8 тысяч рублей (примерно 3,5 тысячи гривен), чтобы купить средства защиты: разгрузку, каску, бронежилет.

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"Как видим, цинизм руководства России не имеет предела: мало того, что оно отправляет своих солдат в Украину на верную смерть, так еще и хочет, чтобы те экипировались за свои деньги", – подчеркнули в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ перехватила разговор оккупантов, из которого следует, что кадыровцы обворовывают российских военных в Украине. В беседе один из захватчиков пожаловался, что чеченцы украли у него пистолет.