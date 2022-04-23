Резников о военной помощи Украине: люди в Европе поверили в победу ВСУ, это реальная причина смены парадигмы

Западные страны наращивают помощь украинской армии современным вооружением. И это случилось благодаря тому, что украинскому народу удалось заставить мир поверить в то, что Украина может победить Россию.

Ранее во многих странах были убеждены, что наша страна падет за считанные дни. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его мнению, переломить мнение международного сообщества в части оказания Украине всесторонней помощи в части поставок вооружения удалось благодаря совместному давлению украинской власти и народа.

"В середине марта начали убеждать наших партнеров, что не нужно рассчитывать на советскую амуницию, советское оружие и боеприпасы, которыми мы будем вести войну с российскими захватчиками, а надо перенастраивать философию ведения войны. На уровне президента, премьер-министра, руководителя Офиса президента, министра иностранных дел и народных депутатов… начали давить на каждом уровне. И этот перелом произошел, философия поменялась", - сказал Резников.

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Он напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения России в Украину мир не верил в то, что наша страна может победить огромную РФ, которая десятилетиями вкладывала огромные деньги в милитаризацию. Резников говорит, что часть из международных партнеров Украины не скрывали, что считают падение нашего государства вопросом 72 часов, как и планировала Россия.

Но Украина поразила мир своим мужеством, героизмом и отчаянным сопротивлением - как на уровне ВСУ, так и на уровне всего народа. И мир - поверил в то, что казалось невозможным. По Европе прокатилась волна митингов в поддержку Украины и эта поддержка оказалась настолько сильной - что европейские политики изменили изначальное мнение и начали помогать Украине сильнее.

Министр обороны рассказал, как еще в ноябре США отказали Украине в предоставлении ПЗРК Stinger, но к январю решение о поставках первых партий этого оружия было принято и они прибыли в Украину.

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"Поэтому новые "пасочки" мы везем ежедневно через границу спецконвоями, и завтра будут новые "подарки" для ВСУ, которые они очень удачно используют против врага", - сказал министр обороны Украины.

Теперь, по мнению Резникова, главное не сбрасывать обороты и не допустить усталости от войны, ведь Россия пока не намерена отступать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Резников потроллил РФ после уничтожения крейсера "Москва". Он заявил, что флагман Черноморского флота РФ теперь станет отличным объектом для дайвинга.