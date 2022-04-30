Как известно, Виктор Франкенштейн создал своего монстра из обрезков мертвой плоти, добытой в склепах, бойнях и анатомических театрах. Нынешняя попытка российских политиков выкопать из-под земли давно почившую Таврическую губернию весьма напоминает старания доктора. И закончится она так же печально.

Провал "спецоперации", как в России стыдливо называют войну против Украины, стал очевиден даже самым упорным сторонникам Кремля. Ни "демилитаризации", ни "денацификации" не произошло, скорее наоборот – украинская армия стала сильнее, общество – сплоченнее. В этих условиях Москве ничего не оставалось, как перейти к попытке захватить и удержать как можно больше земель на юге и востоке Украины, чтобы вести мирные переговоры с Киевом с более сильных позиций.

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Провал "спецоперации", как в России стыдливо называют войну против Украины, стал очевиден даже самым упорным сторонникам Кремля

Если не считать самопровозглашенных структур типа "Комитета спасения "За мир и порядок" в Херсоне, то российские военно-гражданские администрации на юге Украины возникли уже 24 марта 2022 года. Вот как об этом заявил Олег Царев: "Дорогие друзья. Военно-гражданские администрации будут созданы. Решение, наконец, принято. Значит, порядок на освобожденных территориях будет… Я скажу прямо – Украины, как государства, не должно существовать. Это русские земли, и они должны вернуться в Россию. В какой именно форме это произойдет – это обсуждаемо. Это может быть и конфедерация, и вхождение в состав России напрямую".

26 марта "постпред Крыма" при президенте России Георгий Мурадов впервые упомянул Таврическую губернию: "Все это шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией".

8 апреля "спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов также предъявил Украине территориальные претензии: "Не могу брать на себя чужие полномочия. Но как человек скажу, любые промежуточные варианты для нас плохи… Никакого "братского украинского народа" не существует. Мы – один народ, это надо точно понимать. Лжекатегории, которые придумали коммунисты для объединения всех в Советский Союз, надуманы. Я вижу формулу так. Присоединение Херсонской, Николаевской, Запорожской, других областей, формирование власти, публичный суд над преступниками и построение светлого российского будущего".

На следующий день в поддержку этой идеи высказался глава подконтрольной России национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров: "Еще со времен Крымского ханства земли между Дунаем и Днепром, а также Приазовье, и после вхождения Крыма в состав Российской империи, в границах Таврической губернии, всегда относились к полуострову и связаны были исключительно с Россией… Крымские татары считают правильным, справедливым и исторически оправданным возвращение этих территорий в состав российского Крыма: либо в границах Крымского ханства, либо в границах Таврической губернии".

"Принимать всерьез его заявления, конечно, не следует. Но он может ретранслировать желания оккупационной власти, которая способна на любую пакость", – прокомментировал это заявление заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

10 апреля идея добралась до Госдумы России. Самопровозглашенный "депутат" от Крыма Михаил Шеремет посчитал, "что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым как оплот развития, безопасности и стабильности".

19 апреля Царев еще раз подчеркнул, что "присоединять эти территории надо не по схеме "ДНР" и "ЛНР": "У нас нет времени. А по схеме Крыма". А лидером нового образования рекомендовал назначить российского главу полуострова Сергея Аксенова, который "лично занимался формированием добровольческих батальонов… Если ему поручат заниматься этими территориями, нет сомнений, что он, имея опыт присоединения Крыма к России, все сделает хорошо".

22 апреля непризнанный "сенатор" от Крыма Сергей Цеков поддержал предложение воссоздать Таврическую губернию с включением в нее Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья, а также города Севастополя. Также он выразил уверенность, что не менее двух третей жителей юга Украины проголосуют за вхождение в состав России, если будет проведен соответствующий референдум.

Наконец, 23 апреля пошел вал новостей. Председатель российской "Общественной палаты Крыма" Александр Форманчук заявил, что в состав России войдут не только т.н. "Л/ДНР", но и территории Херсонской и приазовской части Запорожской области. "Это зона жизненного интереса Крыма как составной части Российской Федерации. Поэтому мы не имеем права потерять эти земли. Они должны войти в состав России", – сказал он.

Председатель российской "Общественной палаты Крыма" Александр Форманчук заявил, что в состав России войдут территории Херсонской и приазовской части Запорожской области

Шеремет спрогнозировал появление в России новой административной единицы: "Крым и освобожденные от украинских националистов регионы, на сегодня это Херсонская и часть Запорожской области, в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ". Ну а Эйваз Умеров призвал не ждать будущего, а уже сейчас восстановить Крымский федеральный округ и "начать выдавать жителям освобожденных регионов юга Украины российские паспорта".

Однако с тех пор на российском информационном фронте наступило затишье, а официальная Москва не подтверждает намерения провести на Херсонщине референдум – будь то о "независимости" или о "присоединении" к России, о чем предупредила обмудсман Людмила Денисова, и от чего предостерег президент Владимир Зеленский.

Первая причина была озвучена в самом начале – невозможность установления контроля над всей Украиной и переход к стратегии удержания отдельных областей. Вариантов, как поступить с завоеванными территориями, в сущности, всего два. Можно либо организовать провозглашение "Херсонской народной республики", а затем признать ее "независимость", либо непосредственно включить занятые районы в состав России.

Кремлю теперь уже все равно – введут ли новые санкции за поддержку сепаратистов или за аннексию

Судя по приведенным выше словам Царева, второй вариант признан более надежным. Во-первых, введение российской или "крымской" администрации проще и быстрее, чем поиск достаточного числа местных коллаборационистов для создания иллюзии "независимого" государственного аппарата. Во-вторых, Кремлю теперь уже все равно – введут ли новые санкции за поддержку сепаратистов или за аннексию. Ну и в-третьих, раздача пусть и нелегитимных, но все же российских паспортов сильнее влияет на судьбу территории, чем документов "ХНР". По меньшей мере, "осчастливленных" херсонцев можно будет мобилизовать в ряды армии России.

Но вторая причина – экономическая – ничуть не менее важна. Дело в том, что Крым – это регион с проблемным хозяйством. Хорошо себя чувствовали в нем лишь прибрежные города-государства (Херсонес, Каффа) и крохотные горные княжества (Феодоро). Более крупным образованиям приходилось опираться на материк. Так, большая часть Боспорского царства располагалась на Кубани, а в состав Крымского ханства входила еще и Северная Таврия – иначе продовольствия всем крымчанам могло не хватить.

Херсон в состав Таврии никогда не входил, будучи столицей отдельной губернии

Логика эта была понятна российской имперской власти, поэтому при ней материковые уезды специализировались на хлебе, полуостровные – на всем остальном. Кстати, после первой аннексии Крыма 1783 года в составе Таврической области находилась Кубань – и лишь в 1820 году Тмутараканский уезд был передан в Область Войска Черноморского. И да, Херсон в состав Таврии никогда не входил, будучи столицей отдельной губернии. Так что если российские чиновники всерьез взялись за исторические реконструкции, им придется сперва изучить матчасть.

Революция 1917 года поставила вопрос о принадлежности и структуре губернии ребром. По Третьему универсалу Центральной Рады Крым не входил в состав Украины – потому что там предполагалось создание крымскотатарского субъекта будущей федеративной демократической России. Большевистский переворот положил конец этим планам.