Накануне 9 мая в России и на временно оккупированных территориях Украины российские власти планируют провести шествия так называемого "Бессмертного полка", невзирая на полномасштабную войну, развязанную против Украины. Так называемого потому, что на днях организаторы движения заявили, что не считают "более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице".

Они отметили, что десять лет назад прошёл первый "Бессмертный полк", и были сформулированы его принципы. В частности, "„Бессмертный полк" есть свободное и добровольное проявление семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Это история наших дедов и бабушек, — всех тех, кому мы обязаны Днём Победы над гитлеровским нацизмом 9 мая 1945 года", "это история, соединяющая множество народов бывшего СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции", это "негосударственная и неполитическая гражданская инициатива", которой "чужда любая идеология, потому что ни одна идеология не больше идеи мира, ради которого десятки миллионов людей разных стран отдали свои жизни во время Второй Мировой войны". Организаторы отметили, что видят "множество меняющих первоначальный смысл „Бессмертного полка" явлений и событий". И заявили, что "каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая", "но мы [организаторы движения] не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице".

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Путин следует в духе традиций Гитлера, который приветствовал массовые шествия и мероприятия, восхваляющие Третий Рейх. Путин создал свой собственный русистский рейх, который убивает украинцев. За время полномасштабной войны в Украине погибло столько российских солдат, что их хватит на новый "Бессмертный полк" имени Путина — свыше 24 тысяч погибших всего за 2,5 месяца войны. Порядка 50 тысяч солдат получили ранения и увечья, многие из них уже не смогут жить полноценной жизнью. Каждый новый день войны приносит новые жертвы, по всей России появляются новые могилы.

Путинский "Бессмертный полк" — позорная страница современной России, которая забыла память предков, сражавшихся во Второй Мировой войне, и полностью воссоздавшей неонацистскую идеологию, угрожающую цивилизованному миру. Использование символа "Z" — показатель неонацистской сути путинской России, параллель с гитлеровской Германией. Этот знак — аналог нацистской свастики, который должен служить инструментом сплочения россиян вокруг заведомо преступной и человеконенавистнической идеологии современной России. А привлечение к шествию маленьких детей — исконно тоталитарный элемент, подобно тому, как в нацистской Германии дети и подростки принимали участия в восхваляющих фюрера мероприятиях. Россия — неонацистское государство наших дней.

Фактический геноцид украинцев по национальному признаку, произведённый русскими нацистами в Украине, подобен тому, как немецкие нацисты убивали евреев в годы Второй Мировой войны. Массовое мародёрство, практикуемое на временно оккупированных и находившихся под оккупацией территориях Украины — первое доказательство того, что российская армия, это армия убийц, насильников и мародёров, значительно превзошедшая по масштабам злодеяний немецких нацистов времён Второй Мировой войны.

Если шествия "Бессмертного полка" будут проведены в Европе, значит, России удастся принести свою неонацистскую идеологию на цивилизованный Запад. Продолжая полномасштабную войну с Украиной, Россия не имеет морального права проводить такие мероприятия, потому что ведёт себя как нацистское государство, убивающее мирных людей в угоду своему фюреру, воплощением которого стал Путин. Сегодня русско-нацистская армия воспроизводит преступления против человечности на войне с Украиной, а шествие "Бессмертного полка" — жест, восхваляющий её преступления, убийства мирных украинцев.

От движения начали открещиваться даже недавние союзники России. Например, стало известно, что акция "Бессмертного полка" пройдёт в казахстанском Алматы 9 мая под названием "Батырларға тағзым" — "Поклонимся героям". Председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров призвал участников мероприятия не политизировать событие. "9 мая — это не тот день, который нужно политизировать. Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого. Мы должны быть благодарны своим отцам, дедам, матерям, бабушкам — всем тем людям, которые победили фашизм и сохранили нам мир и стабильность в нашем Казахстане. Поэтому мы как продолжатели героического наследия своих предков должны сохранить мир и стабильность в Казахстане. Каждый здравомыслящий человек понимает, что только в мире страна будет процветать", — сказал он. В Узбекистане вице-спикер нижней палаты парламента и лидер партии "Милли тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кодиров заявил, что выступает против шествия "Бессмертный полк", считая его инструментом пропаганды и проявлением "мягкой силы".

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана призвал избегать символики "Z" и прочих атрибутов, в комитете предупредили об ответственности за "действия, направленные на разжигание межнациональной розни".

Путин специально пытается реализовать шествия "Бессмертного полка" в Европе для того, чтобы, натолкнувшись на вероятное возражение, обвинить весь мир в "нацизме", а коллективный Запад очередной раз выставить "врагом России". Например, после запрета США и Британии проводить в этом году шествие "Бессмертный полк", в России заявили, что "фашисты себя выдают". Уинстон Черчилль считал, что "нацисты будущего будут называть себя антинацистами". Путинская Россия применяет нацистские клише и выставляет себя в роли жертвы. Таким образом Кремль оправдывает вторжение в Украину, которое принесло бедствия и неисчислимые разрушения украинскому народу.

Сегодня происходит становление русского нацизма 21 века — намного более опасной и разрушительной её версии. Кремль имеет огромный ядерный потенциал, и недвусмысленно намекает на его использование в том числе и против Европы. Развязанная Россией война усиливается массированной пропагандистской истерией, превзошедшей "геббельсовскую" пропаганду, призывающей уничтожить каждого, кто не заодно с ней. "Бессмертный полк" в 2022 году — признак надвигающейся опасности, исходящей от стремительно развивающегося "рашизма", стремящегося захватить весь цивилизованный мир.