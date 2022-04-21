Путина могут поймать в любой точке мира: экс-судья в Гааге рассказал, как работает секретный ордер на арест

Развязавший широкомасштабную войну в Украине президент России Владимир Путин может столкнуться с тем, что будет задержан во время одной из поездок за границу. Это случится, если будет выдан секретный ордер на его арест за военные преступления, совершенные в Украине.

Если такой документ появится, важно, чтобы руководство России о нем не знало. Об этом в комментарии немецкому изданию Bild рассказал бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Вольфганг Шомбург.

По его словам, при наличии такого ордера Путину будет грозить арест каждый раз, когда он выезжает из России как по личным вопросам, так и для встреч на высшем государственном уровне.

Как сообщалось ранее, Путин объявлял, что поедет на Бали на саммит G20 в ноябре. Однако, отмечает Шомбург, вряд ли ордер на арест успели бы выдать к тому времени.

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К примеру, бывший сербский генерал Момир Талич был арестован в Вене в 1999 году по той же схеме – когда приехал на конференцию ОБСЕ, после чего он был экстрадирован в Гаагу.

На вопрос, можно ли задержать Путина в Москве, экс-судья ответил, что это очень опасно, хотя подобные прецеденты в истории были.

Шомбург уверен, что есть очень хорошие перспективы организовать судебные процессы над российским военным руководством. Поскольку помимо военных преступлений в Украине оккупанты осуществляют и преступления против человечности – обстрелы жилых кварталов, убийства мирных жителей, изнасилования.

"Есть очень четкие признаки военных преступлений, например, в Буче и Мариуполе. Обстрел жилых домов, поликлиник и непосредственно мирных жителей. Вы должны доказать, какие танки, какие командиры стреляли в мирных жителей. Далее – кто отдавал приказы по цепочке. Вы выстраиваете пирамиду доказательств, пока, наконец, не доберетесь до Путина", – заявил экс-судья.

Как известно, после деоккупации Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки и других населенных пунктов весь мир увидел ужасные картины жестокой расправы военных РФ над мирными жителями. Так, в Буче Киевской области продолжают находить тела жертв российской агрессии. В частности, уже было найдено более 420 тел погибших граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтеры смогли идентифицировать в социальных сетях половину российских военных, которые находились в оккупированной Буче Киевской области. Были опубликованы 100 новых фамилий с комментариями расследователей.