В період найактивнішої фази широкомасштабної війни путінської орди проти України, коли вже світ був шокований жахливими злочинами проти людяності - масовими вбивствами тисяч цивільних мешканців окупованих територій України, тисячі закатованих жінок, дітей, пенсіонерів, сотні зґвалтованих малолітніх дівчаток і українських жінок, з’явилась інформація, що туристичні організації Туреччини вирішили створити нову авіакомпанію, яка буде займатись доставкою виключно російських відпочивальників до курортів Туреччини, а також створюються інші заохочувальні умови для туристів з Росії.

Тобто в той час, коли весь цивілізований світ засуджує агресію Росії проти України, коли проти путінської Росії, майже усі західні країни ввели надзвичайно жорсткі санкції, як покарання за агресію проти суверенної держави, коли міжнародна спільнота на засіданні Генеральноі асамблеї ООН засудила цю агресію Росії і зазначила , що : " "Воєнний наступ російської федерації на суверенній території України та його гуманітарні наслідки мають такі масштаби, яких міжнародне співтовариство не бачило в Європі протягом десятиліть", - ідеться в резолюції. При цьому ООН нагадує свою вимогу до рф "негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів."

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Туреччина, дякувати їй, теж підтримала цю резолюції світового співтовариства.

США, Велика Британія, Польща, Країни Балтії і велика кількість інших країн світу надають Україні безпрецендентну допомогу у боротьбі з російським агресором, коли міжнародний кримінальний суд в Гаазі почав документувати тяжкі злочини російських окупантів, проти мирних людей, жінок, дітей, людей похилого віку, коли країни світу обговорюють питання про визнання Росії, як держави спонсора тероризму - туристична індустрія Туреччини розробляє механізми як залучити найбільше російських вбивць, мародерів, ґвалтівників для відпочинку на курортах країни, щоб компенсувати відсутність мільйонів українських туристів.

Важко собі уявити, як відпочивальники з цивілізованих і культурних країн будуть відпочивати поруч з вбивцями і ґвалтівниками малолітніх дітей і беззахисних мирних громадян, яких російські загарбники знищували касетними бамбами і ракетами Калібр, забороненими фосфорними бомбами, морили голодом і з метою розваг - розстрілювали з танкових гармат дітей, жінок, мирних громадян на вулицях захоплених украінськихміст. Ще важче збагнути, як російський вбивця, надівши майку з великою літерою Z, з цигаркою в зубах і своєю дружиною з чітко накачаними губами і гарним кулоном на грудях, який її чоловік вкрав із однієї з квартир в Ірпіні, будуть демонстративно ходити по курортним містам Туреччини.

Ніякі комерційні інтереси ніколи не виправдають такі дії.

Турки мудрі люди, вони щирі друзі нашої країни.

Президент Ердоган закривши протоки врятував наше Чорноморське узбережжя від армади російсько флоту, яка може увійти в Чорне море.

Мені здається, что президент Ердоган не допустить такої ганьби, щоб російських варварів, у яких руки по лікоть в крові, турецькі готелі прийняли на відпочинок в Туреччині.