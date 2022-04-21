'Преследует цель устрашения': Маляр рассказала, как изменилась тактика РФ в войне против Украины

Россия планировала быстро захватить Украину и поменять власть в Киеве. то был "план максимум", построенный в результате проблем Кремля с информированием. Но ВСУ и мирные жители оказывают невероятное сопротивление, что заставило РФ поменять стратегию.

Об этом в интервью для OBOZREVATEL сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр. Она уверенна, что ракетные удары по украинским городам – это попытка оказать психологическое давление на население страны.

"Они начали применять ракеты – это психологическое влияние, чтобы мы сдались, потому что России важна наша капитуляция. Ракетные удары очень сложно перенести психологически. Когда это твой родной город, твои родные люди – невероятно", – объясняет Маляр.

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По ее словам, Кремль рассчитывал на то, что в восточных регионов войска РФ будут встречать хлебом-солью. Это подтверждается тем, что даже к Мариуполю в первые дни войны технику практически не стягивали.

"Целей у России было несколько, и поэтому сначала мы не видели того образования псевдореспублик, которые они создавали в 2014 году. Россияне пытались взять Киев и таким образом – всю власть. Это был план-максимум. План минимум – это географические границы Донецкой и Луганской областей и проход, чтобы завести воду в Крым. Эти два рубежа они не взяли, но некоторые территории захватили – это не секрет", – комментирует заместительница министра.

По ее мнению, важную роль отыграло народное сопротивление. На оккупированных территориях люди отказываются сотрудничать с российскими военными и, даже, брать у них еду. "И это то, что никогда россиянам не понять в украинской натуре, что мы за свободу готовы умереть", – подчеркивает Маляр.

Именно поэтому Кремль стал использовать ракеты для бомбардировок цивильных и военных объектов по всей Украине. Россия пытается сравнять с землей целые города и таким образом надавить на жителей страны. Под ударами оказываются школы, садики, больницы. "Но у этих, на первый взгляд, иррациональных ракетных обстрелов есть практическая цель – запугать нас. Так же, как и зверство по отношению к мирному населению преследует цель устрашения", – объясняет чиновница.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший советника президента РФ Владимира Путина сомневается в намерениях России открыть второй фронт и напасть на Финляндию.