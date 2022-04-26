Порошенко призвал ввести санкции против РПЦ и Кирилла

Петр Порошенко призывает мир ввести санкции против российской православной церкви и ее главы Гундяева (Кирилла) за участие в военных преступлениях и геноциде украинцев. Об этом он сказал в видеообращении. Порошенко считает, что Украина должна показать пример, неукоснительно выполняя законы.

"К сожалению, в ходе русско-украинской войны русская православная церковь проявила себя как организация, непосредственно участвующая в военных преступлениях и геноциде украинцев, вместе с путинскими политиками и военными преступниками", – констатирует Порошенко.

"У нас есть все показания, журналистские расследования, доказательства о непосредственном участии РПЦ в депортации украинских граждан в Россию, принудительном размещении их на территории своих приходов и препятствии выезду украинских граждан в третьи страны или возвращении в Украину. Это все – прямые преступления против украинцев, пытки и нарушение прав и свобод человека", – отмечает пятый Президент.

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"Предстоятель РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) неоднократно публично поддерживал преступления РФ против нашего государства, публично "благословляя" агрессоров", – напомнил Порошенко.

Мы призываем мир применить санкции против РПЦ как организации – пособия терроризма и соучастника геноцида, а также против ее предстоятеля – Владимира Гундяева и других представителей руководства. Сегодня есть все основания наложить арест на имущество и счета РПЦ и ее руководства, находящиеся за пределами РФ, и предусмотреть механизм направления их для покрытия расходов на восстановление Украины. И это должно быть сделано немедленно", – убежден Петр Порошенко.

По его словам, Украина должна показать пример, неукоснительно выполняя положения уже принятых законов:

Об обязанности московской церкви официально, в названии сообщать о принадлежности к Москве и не обманывать людей;

О борьбе с коллаборационизмом и распространением месседжей врага – против конкретных священнослужителей, в том числе и высокого ранга, сотрудничающих с агрессором или распространяющих враждебный яд в умы людей;

О недопущении препятствий в объединении общин в Православной Церкви Украины.

"И мы должны сделать все, чтобы служители русской церкви, оправдывающие геноцид, участвующие, ответившие перед судом человеческим перед тем, как их осудит Суд Божий", – резюмирует Петр Порошенко.