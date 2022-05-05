Попасная полностью уничтожена, появились новые горячие точки, – Гайдай

Райцентр Попасная Луганской области фактически полностью снесена с лица земли обстрелами оккупантов. Российские войска непрестанно бомбят населенные пункты региона, что даже не позволяет сосчитать убытки, нанесенные территориальной общине.

Об этом в эфире национального телемарафона на "Украина 24" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. После войны Попасную придется восстанавливать "с нуля" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Разрушена не только городская инфраструктура, но и абсолютно все жилые дома. То, что от них осталось, это остовы. Там идут жесточайшие бои, которые ведутся уже не первый день, не первую неделю, не первый месяц", – указал Гайдай.

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Он добавил, что Россия привлекает целые батальоны своей армии, а также частные военные компании, чтобы взять под свой контроль Попасную. Позиции наших солдат обстреливают со всех сторон: танками, артиллерией и авиацией.

Напомним, в сети показали кадры Попасной, снятой с высоты птичьего полета. Масштабы разрушений, которые наносят войска оккупантов, невозможно измерить и описать, город целенаправленно уничтожают, превращая в степь.

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