Получила 'звездочку' от оккупантов: в Мариуполе показали предавшую Украину депутатку ОПЗЖ. Видео

Экс-депутат Мариупольского городского совета от фракции "ОПЗЖ" Виктория Калачова, которая в первые дни вторжения перешла на сторону оккупанта и всячески содействовала сдаче города, "засветилась" на федеральном канале. Коллаборантка своим предательством и приспособленчеством заслужила наградную звездочку от РФ и "назначена" заместителем самопровозглашенного мэра.

Теперь Калачова собирается организовать акцию "Бессмертный полк" на улицах разрушенного при ее участии Мариуполя на 9 мая. Об этом сообщил Telegram-канал Мариупольского горсовета, к которому отныне Калачова не имеет никакого отношения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В репортаже российским СМИ коллаборантка ухмыляясь заявляет, что жители Мариуполя с нетерпением ожидают массовое мероприятие с портретами погибших предков. Однако бывшей избраннице этих жителей не хватило ума догадаться, что горожане гораздо больше ждут "гуманитарный коридор", через который они смогут эвакуироваться.

Видео дня

"Когда-то наши ветераны освобождали Мариуполь от немецких фашистов. Сегодня город разрушен уже российскими фашистами хуже, чем после двух мировых войн. Теперь их правнуки принесли в наш дом войну и хотят еще и отпраздновать", – с горечью отмечают официальные власти муниципалитета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Кремле активно обсуждаются "победы" над Мариуполем: глава Минобороны РФ Шойгу доложил главе РФ Владимиру Путину заведомо ложную информацию;

– в слова Шойгу не верят даже за океаном: лидер США Джо Байден усомнился, что россиянам удалось взять крупнейший город Донецкой области под свой контроль;

– в то же время защитники осажденного города находятся в крайне тяжелом положении, а мирные жители терпят гуманитарный кризис. Однако единогласно утверждают, что никто сдаваться оккупантам не собирается.