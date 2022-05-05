Польский генерал дал прогноз, сколько может длиться война в Украине

Война России против Украины может завершиться до конца июня. Главная задача ВСУ – "перемолоть" оккупационные войска до того, как враги перебросят на фронт резервные силы.

Такое заявление сделал бывший командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в интервью "Укринформу". "Украина должна справиться с российской армией до того, как новые мобилизованные силы попадают на фронт. Для этого есть четыре-пять недель, думаю, до конца июня", – считает он.

По мнению генерала, решающее влияние на судьбу этой войны окажет президент Украины. Скшипчак заявил, что Владимир Зеленский способен вернуть те территории, которые РФ оккупировала в 2014 году.

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"Сейчас уже не Путин должен решать судьбу войны, а президент Зеленский. Президент Украины сейчас побеждает, поэтому он должен определить, когда будет ее завершение. Я имею в виду, что у Украины есть шанс освободить все оккупированные территории Донбасса, а вопрос Крыма должен решаться на международной арене позже – возможно, уже с другим президентом России", – заявил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, победа Украины в войне против России наступит тогда, когда наша страна вернет свои территории и украинцы смогут вернуться домой, воссоединиться со своими семьями. Ничего лишнего и ничего чужого Украине не нужно.