Погибших прятали в мусорном баке: жительница Мариуполя рассказала о бомбежках города и 'фильтрации'

Жительница Мариуполя, которой посчастливилось выбраться из уничтожаемого Россией города, рассказала о бомбежках российских оккупантов. Город сильно бомбили с первого дня войны, местные жители даже не могли хоронить погибших.

Также мариупольчанка рассказала, что из себя представляет "фильтрационный лагерь", через который Россия прогоняла граждан Украины. Интервью жительницы Мариуполя Веры Каменецкой было опубликовано на сайте "Телеграф".

Женщина рассказывает, что первые обстрелы и бомбежки начались в Мариуполе уже в первый день вторжения России, 24 февраля. Ее семья собиралась выехать в Днепр, но сделать этого не успела. Начавшие 25 февраля циркулировать по городу слухи о том, что российские оккупанты не дают людям выехать из города, очень скоро подтвердились: 27 февраля коллега Каменецкой попыталась вместе с семьей выехать - и их автомобиль просто расстреляли.

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Поэтому уже с 28 февраля семья Каменецкой перебралась в бомбоубежище на "Азовстали", где они и находились до 15 марта. В помещении, рассчитанном на 50 человек, находилось около 200 мариупольцев, около сотни из них - дети. Скудные запасы еды закончились уже через несколько дней.

"22 марта мы попробовали выбраться снова. И тогда мы сполна прочувствовали "доброту" российских солдат. Мы проходили мимо кадыровцев, а они пытались детям предложить взять в руки автомат, гранату. Мужу моему говорили, что он может выбраться из города "грузом 200", - вспоминает Каменецкая.

По ее словам, бомбили город практически круглосуточно. Защитники города раздавали людям еду, а после - открыли продуктовые склады и разрешали людям забирать продукты, развозили продовольствие по бомбоубежищам.

Она рассказала, как диверсанты и местные предатели с помощью сигнальных выстрелов корректировали огонь российских оккупантов по украинским позициям и технике. Они получали за это по 150 долларов.

"17 марта наш украинский танк стоял неподалёку нашего убежища и пытался отодвинуть русских дальше с бульвара. Кто-то из диверсантов сделал четыре сигнальных выстрела. И через десять минут была сброшена ракета... Так вот после этого удара, обрушился подъезд и похоронил две семьи. А эти две семьи как раз помогали старичкам из соседних подъездов. На следующее утро крики из их квартир стихли. Через какое-то время мы узнали, что эти старики выбросились из окон потому что поняли, что кормить их будет некому", - рассказывает мариупольчанка.

Также рашисты в упор расстреливали жилые дома из танков. К примеру на Морском бульваре, 20 российский танк выстрелил по подъезду. Погибло много людей. Одна семья с младшим ребенком успела выбраться, их 10-летняя дочь осталась под завалами. Спасти ее родители не смогли.

"Потом в воронке от удара ракетой мы и хоронили всех погибших. Выкопать могилу было нечем, да и времени на это не было. В районе завода ("Азовсталь" — Ред.) были самые жёсткие обстрелы. Моей коллеге пришлось бросить лежачую бабушку и плохо ходящую мать, потому что нужно было вытаскивать сына. А когда она вернулась за бабушкой и мамой, то вытаскивать уже было некого — их дом вспыхнул как спичка, потому что там находился склад автомобильных масел", - вспоминает Вера.

Во время блокады рашисты лишили жителей города газа, электричества и даже воды. На мужчин, которые ходили за водой к роднику, они сбрасывали бомбы. В один из дней не вернулись сразу 10 мариупольцев, которые пошли за водой для детей и женщин. После этого мариупольцы из бомбоубежищ "Азовстали" начали брать техническую воду из расположенного рядом хлебзавода, топили снег.

Убитых Россией соотечественников люди не могли нормально похоронить. Их тела прятали в мусорном баке - от бродячих собак.

"Их (тела убитых обитателей бомбоубежища, где пряталась семья Каменецкой. - Ред.) даже не смогли нормально похоронить. Их присыпали теми же камнями, которые на них обрушились. Один парень предложил их сложить в мусорный бак, чтобы голодные собаки, которые бегали вокруг, не надругались над ними. Их так и спрятали в бак и похоронили в трансформаторной будке. После их смерти мы взяли рюкзак, ребёнка, маму и ушли", - вспоминает мариупольчанка.

Также Вера Каменецкая рассказала о том, что происходит в фильтрационных лагерях, созданных оккупантами. Когда ее семья наткнулась на "кадыровцев" - те оправили людей в такой лагерь в Безымянном.

"Сам фильтрационный лагерь — это сельский клуб, где были деревянные стулья. Спали сидя. По утрам автобусы забирали людей, чтобы распределить по другим городам. Мы должны были ехать в Донецк, но отказались, потому что там бомбили. В итоге нас отвезли в Докучаевск. Там не было воды полтора месяца. Воду в город привозят в бочках. Туалеты на улицах. Посуда одна на всех. Полная антисанитария", - говорит Каменецкая.

В этом самом лагере была эпидемия ротовируса. Поэтому Каменецкие ничего не ели и не пили во время нахождения в Докучаевске. После их доставили в Новоазовск - и передали ФСБ для допроса.

"Они спрашивали, куда поедем. Мы были в Новоазовске, а следующий город — Таганрог. Мы собирались, так как у нас не было выбора, туда, а оттуда в Польшу. Фсбшник мне говорит: какая Польша? А зачем мы вас "спасаем"? Вот Польша тоже просится на "освобождение". Они хотят Западную Украину забрать. Я ему и ответила все, что думаю. В итоге он мне сказал: ты такая дерзкая, давай посиди со мной ещё поговори. И начал спрашивать, а почему президент у вас комик, клоун? Я говорю: мы такого выбрали, у вас такой роскоши нет. Думала, я оттуда не выйду, но меня уже понесло. Он говорит: вам нужен нормальный президент. И такой: я сейчас друзей позову, пусть с тобой поговорят. Сказала, что без мужа и ребёнка говорить не буду. В итоге отпустил", - говорит Каменецкая.

Дальше было пять часов ожидания на таможне, где у людей отбирали и проверяли телефоны, скачивали все картинки, которые прогоняли через какую-то программу, искали фото техники и разрушений.

Из таможни людей отправили в Таганрог, в лагерь для беженцев, откуда людей бесплатно развозили по российской глубинке. У людей отбирали документы. Многие мариупольцы скидывались на такси до Ростова - и уже оттуда уезжали из России, чаще всего через Москву.

Семья Каменецких смогла выехать в Германию. Мама Веры осталась в Польше.

"Что дальше — не знаю. В Мариуполе у нас было две квартиры, только в декабре мы за одну из них выплатили. Мечтали, что с дочкой рядом будем жить. Вот так мы "плохо" в Мариуполе жили, что надо было нас от этого "освободить", - горько говорит Вера.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появились кадры из фильтрационного лагеря на Донбассе. Там оккупанты устроили настоящее гетто.