Подоляк объяснил, почему Песков внезапно признал 'огромные' потери России в войне с Украиной

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что планы российской власти о "победе" в войне против Украины разрушены. Поэтому сейчас видно нервную реакцию политической элиты РФ, которая проявляется в странных заявлениях.

Среди таких заявлений Подоляк называет и внезапное признание путинским пресс-секретарем Дмитрием Песковым огромных потерь среди российских военных. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, российская власть перестала понимать, что происходит, ведь все их планы о так называемом "блицкриге" в Украине сошли на нет. При этом у РФ теперь нет никаких шансов получить победу в войне.

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"Последние две недели вообще "топы" российские, номенклатура российская, политическая элита постоянно делают какие-то странные заявления. Видно, что они очень сильно нервничают. Они вообще не понимают, что происходит, потому что уже практически полтора месяца идет война, в которой у них нет шансов в том виде, как они планировали со своими понтами. Уже таких шансов нет", – сказал Подоляк.

Также он добавил, что высказывание Пескова о потерях РФ на войне свидетельствует о нервной реакции политической элиты страны-агрессора. Подоляк подчеркнул, что Россия не рассчитывала на такие огромные потери.

"Господин Песков просто показывает, что они не понимают, как это все закончится для них с точки зрения, что они должны потерять гораздо больше, чем потеряли бы, если бы заканчивали бы, например, неделю назад. И это все нервная реакция Российской Федерации, российской элиты", – отметил советник главы Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, российской власти все тяжелее скрывать правду об огромных потерях своих войск на войне против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.

Напомним, с 24 февраля, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, было ликвидировано уже около 19 тысяч российских оккупантов. Также враг потерял почти 700 танков, 55 средств ПВО, 150 самолетов, 135 вертолетов, а также тысячи единиц другой боевой техники.