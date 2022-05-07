Подбитый 'Адмирал Макаров' должен был заменить крейсер 'Москва', – Селезнев

Фрегат "Адмирал Макаров", который, как сообщают в СМИ, был подбит вблизи острова Змеиный 6 мая, – один из наиболее современных кораблей на вооружении Черноморского флота страны-агрессора России. Он должен был выполнять функцию флагмана ЧФ РФ после уничтожения крейсера "Москва".

Корабль несет на борту восемь ракет класса "Калибр". Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"После того как украинские ракетчики уничтожили ракетный гвардейский крейсер "Москва", на роль флагманского корабля был назначен "Адмирал Макаров", – сообщил эксперт.

По словам Селезнева, "Адмирал Макаров" был поставлен на вооружение в 2014 году и фактически является одним из самых новых кораблей оккупанта. На его борту находятся ракеты "Калибр" – "высокоточное оружие, которое РФ сейчас активно применяет при ведении огня по объектам гражданской и военной инфраструктуры нашей страны".

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"Я не знаю, какова степень повреждений, но искренне надеюсь, что наши ребята отработали настолько хорошо, что корабль если и не затонет, то, по крайней мере, будет поврежден критически и в ближайшей перспективе не сможет принимать участие в боевых действиях против Украины", – заявил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что украинская армия остро нуждается в истребителях. В частности, это позволило бы уничтожить российские военные самолеты, которые прикрывали территорию над местом, где находился подбитый "Адмирал Макаров".

"Были бы у нас в достаточном количестве современные истребители, отработала бы наша авиация, и самолеты оккупантов были бы уничтожены. Пока такой технической возможности у нас нет", – констатировал Селезнев.

Как писал OBOZREVATEL, вблизи острова Змеиный в Черном море был подбит российский фрегат "Адмирал Макаров". По предварительной информации, как и в случае с крейсером "Москва", украинские военные нанесли удар ракетой "Нептун".