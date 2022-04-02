Под Киевом вдоль трассы оккупанты бросили обнаженные тела женщин – Минобороны

У трассы в 20 км от Киева российские фашисты бросили трупы мирных жителей. Обнаружены в частности тела 4-5 мертвых обнаженных женщин, которых варвары пытались сжечь на месте.

Об этом сообщили в Twitter Министерства обороны Украины. Также опубликован соответствующий снимок, где эти тела накрыты одеялом.

Напомним: в Буче, Киевской области, которую 1 апреля освободили от оккупантов, обнаружили братскую могилу. В ней похоронены 280 человек. Кроме того, прямо на улицах лежат тела мирных жителей со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

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Советник главы ОП акцентировал, что Россия ведет войну на уничтожение украинской нации.

"Но мы не просим сочувствия. Мы не просим лайков. И мы точно не просим воевать за нас с Россией. Мы просим только одного: дайте нам оружие, чтобы мы могли защитить мирное население. Все остальное мы сделаем сами", – подчеркнул Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время проверки территории города, во дворе одного из зданий были обнаружены тела расстрелянных местных жителей. У некоторых были связаны руки.

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