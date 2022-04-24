Под Изюмом ВСУ уничтожили два подразделения оккупантов, которые убивали и насиловали людей в Буче, – Арестович

В Харьковской области под городом Изюм Вооруженные силы Украины в ходе боя уничтожили часть личного состава 64-й бригады армии РФ. Именно это подразделение военных совершало военные преступления в Буче под Киевом: они убивали и насиловали мирных жителей.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 23 апреля сообщил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube. Также было уничтожено несколько единиц вражеской военной техники (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они нарвались на одну из наших самых боеспособных и славных бригад", – сказал Арестович.

Часть российских оккупантов из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ взяли в плен.

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Напомним, что 18 апреля президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Гвардейской" 64-й отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных сил РФ. Именно эта бригада совершила больше всего преступлений против мирного населения в Киевской области, в частности в городе Буча.

В указе Путина сказано, что почетное звание бригада убийц, насильников и мародеров получает за "массовый героизм и отвагу" во время оккупации пристоличного региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области заканчивается эксгумация погибших и умерших граждан во время российской оккупации. По состоянию на субботу, 23 апреля, было найдено 412 тел.