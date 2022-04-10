Пленный оккупант призвал россиян не идти с 'сафари на украинцев', а дать отпор тем, кто посылает их на убой. Видео

Российские захватчики называют войну против нашей страны "сафари на украинцев", сознательно совершают свои зверства и искренне верят, что нелюдями являются не они, а именно мирные граждане Украины. Попав же в плен, у оккупантов происходит "разрыв шаблона" и они осознают, что отпор надо давать тем, кто послал их на верную смерть.

С таким призывом к землякам-россиянам обратился лейтенант путинской армии во время допроса специалистами украинской Службы безопасности. Видео опубликовано на YouTube-канале СБУ (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на камеру оккупант с красноречивой фамилией Михаил Нехороший признался, мол, думал, что как только попадет в руки украинских военных, с ним "сделают что-нибудь невероятное – отрежут уши, пальцы". Однако в плену его накормили, напоили.

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Гуманное отношение украинцев к пленным стало не единственным прозрением для этого захватчика – командира-инженера саперного взвода 7-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ. Ведь также он не увидел в Украине ни притеснений русского языка, ни жестокого обращения с этническими русскими.

Поэтому, обращаясь к российским любителям "сафари", оккупант порекомендовал им прийти в себя, не вестись на пропаганду росСМИ и оставаться дома в РФ, даже если это будет угрожать им тюрьмой.

"Лучше пойти отсидеть в тюрьме, чем заниматься страшными вещами, которые я здесь увидел – мародерство, убитые женщины, дети. Причем это не с боку украинцев, а с боку военных РФ. Это ужасно, на это невозможно вообще смотреть", – высказался захватчик.

Он призвал россиян собираться, создавать группы и попытаться вместе дать отпор тем людям, которые их заставляют ехать воевать против Украины.

"Подумайте о своих семьях, о том, что они вас ждут. Здесь вас встретит только смерть или, я не знаю, что-то еще хуже. Может, инвалидность. Но живыми вы точно не приедете", – констатировал оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из российских оккупантов пожаловался жене на провал армии РФ в Украине. Он признал, что план их военного руководства не сработал, впереди ждет месиво, а воевать путинским солдатам нечем, как и нечего есть.