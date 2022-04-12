Переговоры проходят крайне тяжело, Россия публично давит на процесс: в ОП прокомментировали заявление Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента страны-агрессора России Владимира Путина о тупике в переговорах с Украиной. По его словам, переговоры проходят крайне тяжело.

Кроме того, Россия публично давит на процесс. Об этом он рассказал в комментарии OBOZREVATEL.

"Если коротко. Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжелый. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давленного на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", - сказал он.

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Напомним, Путин заявил, что переговоры зашли в тупик из-за того, что Киев якобы отошел от стамбульских договоренностей. Сейчас, по его мнению, лучше для переговоров подходит Беларусь. Он добавил, что якобы получил информацию о том, что "украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам", но подробностей он пока не знает.

Ранее Путин назвал также названную войну, которую РФ развязала в Украине "трагедией". Однако, по его словам, другого выбора страна-агрессора вроде бы не имела. По его словам, развертывание широкомасштабной войны было только вопросом времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин рассказал о целях своей "спецоперации" в Украине. Оказывается, рашисты пытаются "остановить геноцид Донбасса, который нельзя было терпеть" и искоренить "неонацизм" в Украине.