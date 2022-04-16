Оружие едет долго и не то: советник главы ОП обвинил Запад в недостаточной поддержке

С первых дней вторжения России в Украину наши власти просят у стран-союзников предоставление больших объемов оружия и более современных его образцов. В Офисе президента Украины считают, что сегодня Евросоюз очень медленный в принятии решений по обеспечению наших защитников оружием.

При этом в обществах многих европейских стран сформировалось мнение о необходимости широкой военной, экономической и политической поддержки усилий Украины в противостоянии российскому агрессору. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter отметил, что от этой "игры демократия точно не выиграет".

Он настаивает на том, что украинская армия не может находится в режиме ожидания, а нуждается в современном вооружении уже сейчас, чтобы оказывать достойное сопротивление врагу, имеющему большее количество военной техники и живой силы.

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"1. Украина просит у Европы оружие. 2. Европейцы поддерживают призыв к своим правительствам. 3. ЕС идет навстречу, но дает не то оружие, о котором просили. 4. Оружие едет слишком долго. В эту игру можно играть долго, но выигрывает в итоге точно не демократия. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Сейчас", – подчеркнул советник главы ОП.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников обратился к странам-партнерам из разрушенного российскими фашистами Гостомеля и призвал предоставить Украине оружие дальнего действия. Он подчеркнул, что если отложить предоставление нашей стране наступательного оружия, то то, что сейчас у нас, будет происходить и в Европе.