Поименный список зверей, которые издевались и убивали наших людей в Буче, Ирпене, Гостомеле. Начну с командиров.

Михаил Гудков (на фото) - командир 155-й отдельной бригады морской пехоты (РФ). Место дислокации – Владивосток. Адрес части: 690074, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снежная, 31.

28 марта 2022 года "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество" в убийстве украинцев, 155-й отдельной бригаде было присвоено почетное звание "гвардейская".

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На фото выбл@дки из этой бригады в Беларуси.

Карасёв Сергей Павлович (на фото) родился 1.07.1982 в г. Псков - командир 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (в/ч 73612 РФ).

Место дислокации - Проспект Генерала Маргелова в городе Ульяновске и в поселке Поливное рядом. Адрес части: 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, Инженерный проезд, б. 3.

Конкретно 31 гв. одшбр была среди тех воинских частей, которые устроили геноцид в Киевской области.

Придем к каждому. Где бы он ни спрятался и сколько времени не прошло. Они должны жить в страхе, а умирать в муках. Каждый из них…