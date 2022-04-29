Оккупационному 'губернатору' Херсонщины объявлено подозрение

Назначенному российскими оккупантами "губернатором" Херсонской области депутату городского совета Херсона объявлено подозрение в государственной измене. Он перешел на сторону врага во время оккупации Херсона.

Предатель также с первых дней вторжения поддерживал действия России по захвату украинских территорий. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

В ОГПУ отметили, что руководитель Херсонской областной прокуратуры заочно сообщил о подозрении депутату Херсонского городского совета, возглавлявшего одну из депутатских фракций. Ему инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Это преступление предусмотрено ч.2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

По данным следствия, депутат горсовета во время оккупации Херсонской области военнослужащими РФ перешел на сторону врага. В марте 2022 года он участвовал в заседании псевдооргана "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок", созданного для поддержки оккупационных действий государства-агрессора в регионе", – подчеркнули в ОГПУ.

Когда российские захватчики взялись создавать на оккупированных территориях области оккупационные органы власти, подозреваемый согласился стать "губернатором" Херсонщины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне подозрение в совершении государственной измены было объявлено оккупационному "мэру" Херсона.