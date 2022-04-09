Оккупанты заминировали мешки с картошкой, отступая из украинского села. Видео

В освобожденных от российских оккупантов городах и селах продолжают находить оставленные врагом опасные "сюрпризы". Ведь убегая, военные РФ цинично миновали все подряд, в том числе и еду.

Так, в одном из населенных пунктов захватчики поместили мины в мешках с картошкой. Видео опубликовал Telegram-канал "Реальная война" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что во время боев российские военные прятались в погребах сельчан. Они вынесли оттуда на улицу сетки с картошкой, которые им мешали.

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Когда же захватчикам, под натиском украинских войск, пришлось с позором бежать из села, они повсюду расставляли мины.

"Чтобы вы понимали, что эти твари делали. Сложили картошку, чтобы люди видели, голодные. И заминировали", – прокомментировал автор ролика.

Напомним, что в Тростянце на Сумщине оккупанты заминировали кладбище, а на полях, обочинах и дорогах оставили большое количество растяжек. В городе Пологи Запорожской области военные РФ заминировали больницу, оставив в здании своих раненых сослуживцев.

На Киевщине враг заминировал территорию кондитерской фабрики "Делиция" в Бучанском районе. Более того, оккупанты даже отравили изготовленную продукцию, которая оставалась там. В самой Буче российские военные миновали местность так, чтобы гибли мирные жители – гранаты захватчики оставляли под обычными стульями.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские специалисты завершили первый этап разминирования города Ирпень под Киевом. Там обнаружили более 3000 взрывоопасных предметов.