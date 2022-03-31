Оккупанты устроили массированные обстрелы на Луганщине: горели школа, нефтебаза и дома. Фото

В течение 30-31 марта российские оккупанты совершили массированный обстрел населенных пунктов Луганской области. Враг бил из всех видов тяжелого вооружения по жилым кварталам и гражданским объектам.

Пострадавших и погибших часами невозможно было забрать с улиц. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате обстрелов в Северодонецке и Лисичанске огнем были охвачены школа, нефтяное хранилище и десятки жилых домов.

"Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, наверное, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир", – отметил Гайдай.

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Глава области подчеркнул, что каждый район Лисичанска пострадал от обстрела российской артиллерией и РСЗО. По словам Гайдая, счет разрушенных домов шел на десятки. Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии.

Также он отметил, что в течение суток Вооруженные силы Украины отбили пять вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. В результате украинские военные уничтожили 10 российских танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский самолет, крылатую ракету и три БПЛА.

Ранее Сергей Гайдай говорил, что российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей на временно оккупированных территориях. В Луганской области они ищут родственников украинских военных.

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