Оккупанты усиливают мобилизацию в ОРДЛО: воевать против Украины забирают даже инвалидов

Российские оккупанты в ОРДЛО набирают новое "пушечное мясо" для войны с Силами обороны нашего государства. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей массово мобилизуют сотрудников "стратегических предприятий", ранее имевших "бронь" от призыва.

Также на фронт забирают даже инвалидов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В рамках противозаконной мобилизации российские оккупанты продолжают мобилизацию в ОРДЛО. Теперь добрались до лиц, вообще не подлежащих мобилизации.

Массово забирают, чтобы бросить в боевые действия, сотрудников "стратегических предприятий", которым обещали "бронь" - речь идет о крупных заводах и электриках, обслуживающих электросети.

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"На Алчевский металлургический комбинат (АМК) пришла новая разнарядка на 1700 человек. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Ранее приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек. Также снята "бронь" с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети", - отмечают украинские разведчики.

Поскольку жители ОРДЛО не хотят становиться "пушечным мясом", которое российские оккупанты погонят на забой впереди себя, и прячутся - на них объявили настоящую охоту. Так, в ОРЛО сотрудники так называемой "автоинспекции" выдают повестки на стационарных постах "ГАИ". А на трассе Алчевск-Белое сразу несколько бригад остановят автомобили и выписывают повестки едущим в них мужчинам.

Также оккупанты устраивают рейды по квартирам жителей оккупированных районов Луганщины. Сотрудники райвоенкоматов "ЛНР" и военная полиция РФ вылавливают по домам мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

А в Донецкой области забирают даже инвалидов.

"Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР". В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты "Комсомолец Донбасса", со справкой о том , что он работает на "стратегически важном предприятии". Никому из них не помогли полученные документы, и все навсегда остались в украинской земле", - констатируют в ГУР МОУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия для войны с Украиной дает призывникам ОРДЛО оружие XIX века. Некоторые из мобилизованных пошли воевать с ВСУ с винтовками Мосина, разработанными еще в конце XIX века, их достают из резервных запасов оружия времен Второй мировой войны.