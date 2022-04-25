Войска РФ пытались перейти в атаку на Херсонщине, но отступили, понеся значительные потери

В понедельник, 25 апреля, российские оккупанты пытались перейти в атаку в Херсонской области, используя бронетехнику и пехотные подразделения. Захватчики осуществили несколько таких попыток на линии соприкосновения, но все они оказались тщетными.

Противник отступил и потерял много своей военной техники и личного состава. Об этом на брифинге заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Войскам РФ не удалось прорваться благодаря мужеству и героизму наших защитников, отметил он.

"Вырос поток беженцев из Херсонской области. Им обеспечивается вся необходимая помощь. По рассказам вырвавшихся из оккупации людей, орки устраивают там просто настоящий беспредел. Грабежи, пытки, убийства и похищения людей – для варваров это норма. И они не соблюдают никакие международные нормы и обязательства", – сказал Вилкул.

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Он призвал жителей Кривого Рога сдавать вынужденным переселенцам квартиры или селить их у себя безвозмездно, получив от государства компенсацию затрат на коммуналку.

Вместе с тем, оккупанты, которые сейчас находятся на Херсонщине, в последние сутки увеличили количество обстрелов Днепропетровской области.

Под огнем сегодня днем оказались населенные пункты Зеленодольской общины: Новопавловка, Нововоронцовка, Трудолюбовка, Князевка и другие. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения. А в ночь на 25 апреля захватчики ударили по окраинам села Новолатовка двумя ракетами из РСЗО "Смерч".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины отбили шесть вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты понесли значительные потери.