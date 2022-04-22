Оккупанты ударили по предприятию под Харьковом: есть раненые

Российские оккупанты в пятницу 22 апреля обстреляли одно из предприятий в поселке Коротич недалеко от Харькова. Вследствие обстрела получили ранения пять человек.

Об этом сообщает "Суспільне Харків". Как отмечается, вследствие российской атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Раненые были госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщил директор Центра экстренной медпомощи региона Виктор Забашта.

В то же время в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины сообщили, что украинские воины на Харьковщине уничтожили три единицы системы залпового огня и ПВО оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что вражеские войска взяли под контроль 22 общины в Харьковской области. Некоторые из них они используют как транзитные.