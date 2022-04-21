Оккупанты захватили 22 общины на Харьковщине: некоторые используют как транзитные

По состоянию на четверг, 21 апреля, под контролем российских оккупантов находятся 22 общины Харьковской области из 56. Некоторые из них полностью захвачены врагом, а другие войска РФ используют как транзитные зоны – там нет присутствия противника.

Об этом в интервью рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что с некоторыми временно оккупированными территориями региона коммуникация все равно происходит.

"Мы общаемся с этими населенными пунктами. У нас есть информация от разведки от тех территориальных общин, которые находятся под их влиянием", сказал – Синегубов.

По его словам, российские войска сейчас удерживают свои рубежи в Волчанске и Купянске – там "серая зона", где блокпосты противника пересекаются с позициями наших военных.

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Северное направление контролируют оккупанты – это Липцы и Циркуны. Так же и весь Волчанский район.

В поселке Печенеги присутствия врага нет, но там стоят их блокпосты и проезжает техника.

"Купянск-Узловой – это сейчас основной логистический центр, куда доезжает российская вражеская техника и дальше уже идет по Изюмскому направлению. Далее Изюмский район и ниже – Боровая, где сейчас крайняя точка", – отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что для того, чтобы эффективно использовать оккупированные районы Харьковщины как транзит, россиянам еще нужно отбивать свои позиции, расширять этот логистический коридор, чтобы украинские военные не могли огнем уничтожать их военную технику.

"Мы хорошо осознаем, что, как только они почувствуют какую-то слабость по отношению к обороне Харькова, они могут попытаться брать город штурмом. Поэтому нам крайне важно держать все кольца, все оборонные позиции в надлежащем состоянии", – добавил Синегубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в течение суток около 15 раз обстреляли жилые районы Харькова из реактивных систем залпового огня. Вражеская артиллерия нанесла удары по Салтовке, ХТЗ и Алексеевке.

В области обстрелы велись по Дергачам, на Золочевском направлении и в Чугуевском районе.