Оккупанты убили студентку НПУ им. М. Драгоманова: девушка везла гуманитарную помощь в Чернигов. Фото

Российские военные убили студентку НПУ им. М. Драгоманова Анастасию Тагирову. Они обстреляли автомобиль, в котором девушка вместе с другими волонтерами везла гуманитарную помощь в Чернигов.

Об этом сообщили на Facebook-странице учебного заведения. Трагедия произошла в среду, 30 марта. Настя училась на втором курсе факультета специального и инклюзивного образования.

"30 марта 2022 года она везла гуманитарную помощь в Чернигов, ее авто обстреляли на переправе перед выездом в город", – сказано в сообщении.

Коллектив вуза выразил соболезнования родным и близким девушки. "Уверены, что виновные обязательно понесут наказание. А мы будем всегда помнить нашу добрую и красивую девочку. Светлая и вечная память ее душе", – отметили в университете.

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Карта для помощи родным Анастасии Тагировой 4441 1144 2010 2145 (Алексей).

Ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли колонну из пяти автобусов под Черниговом. В них находились волонтеры. В результате обстрела погибла девушка (ею оказалась Анастасия), еще два человека ранены. Одному из пяти транспортных средств удалось прорваться через обстрел вражеских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ прицельным огнем ударили по общежитию Харьковской государственной академии культуры в Московском районе города. В результате атаки погибли 13 студентов.

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