Оккупанты убили литовского режиссера Кведаравичюса, фильм которого о Мариуполе стал победителем Берлинского кинофестиваля. Фото

Оккупанты убили в Мариуполе известного литовского режиссера и документалиста Мантаса Кведаравичюса. Город почти месяц окружен войсками РФ, его беспощадно обстреливают и бомбят, погибли уже тысячи мирных жителей.

О смерти мужчины сообщило издание 15min.lt. Ему было 45 лет. Российский и латвийский режиссер-документалист Виталий Манский в Facebook отметил, что Кведаравичюс "был убит с камерой в руках".

По его словам, это произошло в субботу, 2 апреля. "Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла, против всего мира", – написал он.

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Кведаравичюс в 2016 году снял фильм "Мариуполис", который рассказывает о войне на востоке Украины. Эта лента стала победителем Берлинского кинофестиваля. Работа Кведаравичюса также была номинирована на премию международной правозащитной организации Amnesty International.

Режиссер родился в 1976 году, учился в Вильнюсском университете, где получил степень бакалавра. В Оксфордском университете ему присвоили степень магистра культурной антропологии. В 2003-2005 годах Кведаравичюс также преподавал теорию религии, права и политики в США.

В 2011 он создал документальный фильм "Барзах" о войне в Чечне. Лента была удостоена награды "Серебряный журавль" за лучший документальный фильм года.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший капитан национальной сборной Украины по водному поло Евгений Обединский погиб в оккупированном Мариуполе. Трагедия случилась 17 марта, но о ней стало известно лишь спустя 12 дней.

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