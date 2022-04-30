Оккупанты убили 219 детей в Украине
Российские оккупанты уничтожают в Украине не только ее настоящее, убивая наших защитников, прошлое – разрушая исторические города, но и наше будущее. По состоянию на 30 апреля в войне, развязанной российским агрессором, погибли уже 219 украинских детей.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров. Пострадали из-за действий оккупантов еще 398 детей.
"Более 617 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации", – отметили в ОГП.
По данным ювенальных прокуроров, на 30 апреля 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Также неизменны данные относительно раненых – их более 398.
Офис генпрокурора отмечает, что эти цифры не являются окончательными, поскольку есть сложности с верификацией информации из мест ведения активных боевых действий и временно оккупированных территорий. Также следователи собирают информацию о пострадавших детях в освобожденных от временной оккупации населенных пунктах.
Больше всего детей за два месяца войны пострадали в Донецкой области – 139 и в Киевской области – 115.
В других областях ситуация выглядит следующим образом:
Харьковская – 95;
Черниговская – 68;
Херсонская – 44;
Николаевская – 43;
Луганская – 37;
Запорожская – 27;
Сумская – 17;
Киев – 16;
Житомирская – 15.
В результате действий оккупантов также было повреждено 1570 учебных заведений, из которых 111 разрушены полностью.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог из Мариуполя рассказал, что в осажденном россиянами городе детей приходилось обезболивать перед смертью, поскольку помочь им врачи ничем не могли. В больницу привозили малышей с тяжелыми ранениями, для помощи которым не было ни нужных профессионалов, ни условий.