Оккупанты убили 219 детей в Украине

Российские оккупанты уничтожают в Украине не только ее настоящее, убивая наших защитников, прошлое – разрушая исторические города, но и наше будущее. По состоянию на 30 апреля в войне, развязанной российским агрессором, погибли уже 219 украинских детей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров. Пострадали из-за действий оккупантов еще 398 детей.

"Более 617 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации", – отметили в ОГП.

По данным ювенальных прокуроров, на 30 апреля 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Также неизменны данные относительно раненых – их более 398.

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Офис генпрокурора отмечает, что эти цифры не являются окончательными, поскольку есть сложности с верификацией информации из мест ведения активных боевых действий и временно оккупированных территорий. Также следователи собирают информацию о пострадавших детях в освобожденных от временной оккупации населенных пунктах.

Больше всего детей за два месяца войны пострадали в Донецкой области – 139 и в Киевской области – 115.

В других областях ситуация выглядит следующим образом:

Харьковская – 95;

Черниговская – 68;

Херсонская – 44;

Николаевская – 43;

Луганская – 37;

Запорожская – 27;

Сумская – 17;

Киев – 16;

Житомирская – 15.

В результате действий оккупантов также было повреждено 1570 учебных заведений, из которых 111 разрушены полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог из Мариуполя рассказал, что в осажденном россиянами городе детей приходилось обезболивать перед смертью, поскольку помочь им врачи ничем не могли. В больницу привозили малышей с тяжелыми ранениями, для помощи которым не было ни нужных профессионалов, ни условий.