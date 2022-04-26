По Одесчине нанесен ракетный удар, поврежден мост через Днестровский лиман
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Вследствие атаки агрессора был поврежден мост через Днестровский лиман.
Об этом во вторник 26 апреля сообщила пресс-служба Оперативного командования "Південь". Отмечается, что на данный момент движение по мосту перекрыто из соображений безопасности.
"Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении военных.
В ОК "Південь" добавили, что обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне оккупанты РФ ударили по Одесчине со стороны подконтрольного им Крыма из берегового комплекса "Бастион". Одна ракета упала в море, другую сбила ПВО.