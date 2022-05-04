Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной и нанесли удары по Мариуполю – Генштаб

Российские оккупационные войска на 70-е сутки войны против Сил обороны Украины пытаются наступать на Лиманском направлении, усиливая свою группировку и активизируя воздушную разведку. В районе Попасной оккупанты вели штурмовые действия, ударили ракетами по ряду областей, продолжают обстрелы и авиаатаки по Мариуполю.

В то же время украинские защитники мужественно держат оборону рубежей, уничтожая вражескую технику вместе с живой силой. Накануне только на Донбассе было отбито 12 атак противника, сообщает Генштаб ВСУ на странице в Facebook.

Ныне войска РФ не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

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Для разрушения транспортной инфраструктуры страны Россия нанесла ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-беларусской границы в Брестской и Гомельской областях. С целью проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава беларусской 465-й бригады осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы, в районах автомобильных пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" Брянской области развернуты подразделения ВС РФ из состава центрального военного округа.

На Слобожанском направлении враг обстреливал Харьков и Протопоповку из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населенных пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района. Также пытался вести наступательные действия по направлению Довгенького, успеха не имел.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий оккупанты осуществляют обстрелы подразделений украинских войск.

На Лиманском направлении они ведут наступление в направлении Шандриголового, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.

Кроме этого, оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, там тоже продолжаются боевые действия.

В Мариуполе российские захватчики продолжают наносить авиационные удары и производят огненное поражение наших позиций в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.

На Южнобужском направлении, с целью уничтожения фортификационного оборудования наших позиций, оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Захватчики активизировали боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.

По данным Генштаба, в Горловку в центральный морг было доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

Накануне подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ уничтожили семь российских беспилотников и восемь крылатых ракет. Данные еще уточняются.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки защитники отбили 12 атак врага, ликвидировали шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной и девять единиц автомобильной техники войск РФ. Также противник терпит потери и на других направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов считает, что может быть по меньшей мере две причины массированных ракетных ударов России сразу по нескольким областям Украины вечером 3 мая. По его мнению, подобная атака произошла не просто так.