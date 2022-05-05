Оккупанты РФ посреди улицы в Херсоне убили 17-летнюю девушку: мать рассказала о трагедии первых дней войны

В первые дни оккупации российские военные убили в Херсоне почти 40 мирных жителей. Одной из жертв рашистов стала 17-летняя Анастасия Мостовая.

Девушка ехала со знакомыми в машине, которую оккупанты расстреляли. Об этом изданию "Бабель" рассказала мать погибшей Татьяна.

По ее словам, с первых дней вторжения в Херсон россияне открывали огонь очень часто чуть ли не по всем, кто попадался им на глаза. В местных Telegram-каналах жителей тогда просили не выходить на улицы без лишней нужды. Однако дочь Татьяны решила с подругой прийти к матери за продуктами, но обратно уже не вернулась.

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Назад девушек решил подвезти их знакомый на машине. По дороге возле одного из пограничных отрядов транспортное средство изрешетили оккупанты. Примечательно, что дочь Татьяны сразу не нашли в автомобиле.

На поиски Насти кинулся едва ли не весь Херсон. Лишь под вечер, 2 марта, ее тело обнаружили в одном из городских моргов. В конце марта мать погибшей выехала к родственникам в Одессу.

Женщина вспоминает, что кричала так, что сорвала связки и даже не могла говорить: "Бедные мои соседи, я им просто сочувствую за то время, когда мне сказали, что Насти нет. Меня со второго этажа семейная пара прямо под руки тащила".

Напомним, в Херсоне 3 апреля местная жительница Елена (имя изменено), мать четверых детей, подверглась изнасилованию со стороны двух российских оккупантов. На женщину в разговоре с солдатами РФ в магазине показал один из покупателей, местный житель, со словами "она бандеровка".

Ранее сообщалось, что планы российских оккупантов по созданию так называемой "херсонской народной республики" могут быть полностью разрушены украинским сопротивлением на территории области. Москве "референдум" в Херсонской области нужен, чтобы продать россиянам победу в Украине.