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Оккупанты расстреляли 13-летнего ребенка, который с матерью пытался сбежать от войны: его хоронили дважды. Фото

София Закревская
Война в Украине 2022
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Оккупанты расстреляли 13-летнего ребенка, который с матерью пытался сбежать от войны: его хоронили дважды. Фото

Российские оккупанты в марте убили 13-летнего мальчика из Броваров по имени Елисей. Трагедия произошла в Киевской области, когда ребенок вместе с мамой Инной и трехлетним братом пытались выехать из села Победа Барышевского района, которое тогда было под оккупацией.

Сначала они шли пешком, а затем смогли выехать колонной из пяти машин. Россияне четко видели, что там только женщины и дети, выпустили людей, помахали им вслед, а затем подло расстреляли авто. Об этом сообщается в сюжете Факты ICTV (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Тогда погибли семь человек, среди которых был Елисей. Шапку, в которой был мальчик, насквозь прошило пулями и осколками. Белая футболка, которую он надел поверх куртки, чтобы показать захватчикам, что он мирный житель, залита кровью.

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Шапку прошило осколками.
Мальчик надел белую футболку, чтобы показать, что он мирный житель.

Когда начался обстрел колонны, мать Елисея с младшим сыном была в одной машине, а сам мальчик ехал в другой. Первое авто взорвалось после попадания снаряда, люди начали выбегать из салона и прятаться.

"Я маленького тянула за капюшон", – рассказала Инна. Она надеялась, что старший сын жив, просто не смог выбежать из машины. Однако ребенок погиб на месте.

"Но мне хватило одного взгляда, чтобы понять: смерть была мгновенной. Он лежал как котенок, скрученный калачиком на заднем сидении", – рассказала мать убитого оккупантами ребенка. Забрать тело Елисея из-за активных боевых действий удалось не сразу.

Российские оккупанты убили 13-летнего Елисея.

После этого его похоронили в селе Победа возле дома пожилой женщины, где семья вместе с другими людьми скрывалась от войны. Пришлось делать это без отца мальчика, потому что он тогда воевал на фронте. К тому же россияне не давали отнести тело убитого ребенка на кладбище.

Через месяц мужчину отпустили попрощаться с сыном, и тогда Елисея похоронили второй раз на новом кладбище в Броварах. Его тело было в закрытом гробу, так что отец не увидел своего ребенка.

19 апреля исполнилось 40 дней со дня гибели Елисея.

Мальчика перезахоронили в родном городе.

Его мать считает, что российские оккупанты не заслужили той легкой и быстрой смерти, которую обеспечивают им Вооруженные силы Украины. "Их нужно пытать хуже, чем они пытали других людей", – сказала Инна.

Журналистка Татьяна Наконечная, которая готовила сюжет об Елисее, написала в Facebook, что не могла сдержать слез ни на съемке, ни перед монитором.

"Меня физически трясло от ярости. Я не знаю, как Инна держится. Где берет силы. Говорит, ее очень поддерживает младший Егорчик. Вытирает слезы маме и папе и просит не плакать. Ему сказали, что Еличка на облаке", – рассказала Наконечная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать убитого мальчика рассказывала, что решила покинуть село Победа, чтобы уехать в безопасное место. Колонна двигалась по согласованному маршруту, когда оккупанты открыли огонь.