Оккупанты пытаются улучить тактическое положение на юге Украины и блокируют Харьков – Генштаб

На 40-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению враг не оставляет попыток проведения наступательной операции на востоке. Командование войск РФ осуществляет развертывание частей оперативного построения наступательной группировки и увеличивает систему управления.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно военной ситуации по состоянию на 12:00 понедельника, 4 апреля. Информация опубликована на его официальной странице в Facebook.

Отмечается, что ныне оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение отдельных направлений на юге страны. Также идет формирование и перемещение дополнительных подразделений путинской армии для участия в боевых действиях на украинских территориях.

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Так, на Волынском направлении обстановка изменений не понесла, подразделения вооруженных сил Беларуси, силами до четырех батальонных тактических групп, продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

На Полесском направлении остается высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры враждебными самолетами, которые действуют с беларусских аэродромов.

Кроме того, наблюдается перемещение подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск с беларусской территории в РФ. Вооружение, военную технику и личный состав оккупанты перевозят железнодорожным транспортом и воздушным путем.

По имеющейся информации, отдельные подразделения 35 общевойсковой армии (Белогорск) и 36 общевойсковой армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа размещены в районах населенных пунктов Речица и Ямполь (Гомельская область РБ).

В то же время на Северском направлении враг завершил отвод подразделений из состава Центрального военного округа на территорию Курской области РФ и приступил к их дальнейшему перемещению.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать Харьков, совершают артиллерийские обстрелы города, перегруппируют войска. Противник усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов вблизи Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

Вместе с тем, для уточнения позиций подразделений ВСУ, оккупанты проводят разведку в районе населенного пункта Барвинково с применением беспилотников, а также пытаются восстановить мост через реку Северский Донец в районе Изюма. Возле Бражковки, силами танковой ротной тактической группы, войска РФ провели разведку боем, успеха не имели и отошли на ранее занимаемые рубежи.

По данным Генштаба ВСУ, до сих пор остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова, продолжается подготовка врага к наступлению в направлении Славянска.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах Рубежного, Попасной, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над Мариуполем. Там враг 4 апреля нанес восемь авиационных ударов, продолжаются уличные бои. Украинские защитники и защитницы удерживают оборону города-героя.

В то же время российские оккупанты завершают перегруппировку и замену утративших наступательные способности подразделений с целью возобновления активных наступательных действий.

На Южнобужском направлении украинские войска оттесняют захватчиков на Херсонщине. Противник провел воздушную разведку в районе Николаева с применением БПЛА.

В Черноморской и Азовской операционных зонах деятельность корабельной группировки ВС РФ в акватории Черного моря снижена в связи со сложными погодными условиями (шторм до 4 баллов). Остальные вражеские корабельные составы выполняют задания в определенных районах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе информировали, что РФ проводит скрытую мобилизацию в армию. К войне против Украины она планирует привлечь около 60 тысяч оккупантов.

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