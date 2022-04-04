Россия проводит скрытую мобилизацию и планирует привлечь к войне против Украины до 60 тысяч человек – Генштаб

Страна-террорист Россия начала скрытую мобилизацию. Командование намерено привлечь около 60 тысяч человек.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 4 апреля. Комплектовать подразделения противник планирует устаревшей техникой, которую не использовали десятилетиями.

Так, отмечается, что военно-политическое руководство Российской Федерации приступило к мерам скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены основные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

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Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение . Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых "трофеев", то есть грабежа и мародерства.

Командование Вооруженных сил РФ рассчитывает привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек .

Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты семь вражеских атак , уничтожены две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.

Зенитно-ракетными войсками Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей : три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22 , то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов .

Авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам. Украинские истребители предотвращают деятельность авиации врага на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты временно отказались от задачи по блокированию и захвату Киева. В то же время враг продолжал 3 апреля наносить ракетные удары по инфраструктуре.

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