Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Изюма и улучшить тактическое положение на Николаевском направлении – Генштаб

Российские солдаты продолжают попытки прорвать оборону в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполей. Вражеские войска также атакуют Харьков, используя для этого реактивные и ствольные артиллерийские системы и минометы.

В то же время украинские защитники дают жесткий отпор оккупантам – за предыдущие сутки они уничтожили три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре танки врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 часов утра 10 апреля.

"В Донецком и Таврическом операционных районах враг производит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города", – сказано в сообщении.

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Попытка захватить Александровку провалилась – оккупанты потеряли ротную тактическую группу личного состава и техники. Враг продолжает обстрелы из артиллерии Нововоронцовки, Марьянского, Новогригоровки и Шевченково. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

На Слобожанском направлении войска РФ продолжают частичную блокировку Харькова, обстреливают города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Также оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления своей группировки.

На временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей российские захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники. Однако из-за растущего количества раненых оккупантам не хватает квалифицированного медперсонала.

"У врага есть проблемы с запасами препаратов, пополнение которых практически не производится. Также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов", – сообщает Генштаб.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские солдаты продолжают обыски жилищ мирного населения – проверяют документы, наличие авто, запасы продовольствия. Также они требуют от местных выдать информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ и участниках АТО/ООС.

В городе Новая Каховка войск РФ готовят агитационные материалы (брошюры, буклеты, плакаты, бланки) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".

Несмотря ни на что, украинские защитники дают жесткий отпор российским войскам. Только за последние сутки они отбили восемь атак оккупантов, уничтожили четыре вражеских танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника. Также ВСУ поразили три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине был ликвидирован подполковник ВС РФ Динар Хаметов – командир дивизиона 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота. Оккупант трижды был в командировках в Сирии, каждая из которых длилась полгода.