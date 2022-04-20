Оккупанты пытаются продолжить наступление на Донбассе и частично блокируют Харьков – Генштаб

Оккупанты наращивают попытки наступления на востоке Украины. Они стремятся установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Также идет частичная блокировка Харькова. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Враг пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации" , - отмечено в сообщении.

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