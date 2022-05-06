Россия не была способна воплотить свой военный план в Украине: американский генерал назвал причины

План вторжения России в Украину был очень сложным и страна-агрессор, не имея натренированных солдат и необходимой логистики, не была способна его воплотить. В то же время большую роль в ее провале в этой войне сыграла воля украинцев к победе над врагом.

Такое убеждение высказал начальник штаба Сухопутных сил США генерал Джеймс МакКонвилл. Как передает "Голос Америка", это произошло на слушаниях в Комитете Сената по вооруженным силам относительно рассмотрения финансов на оборону в 2023 году и Программы обороны будущего (Future Years Defense Program).

"Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У россиян не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат. Россия нуждалась в значительно лучшей логистической системе", – сказал он.

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МакКонвилл также подчеркнул большую важность действий украинского руководства. В частности отметил, что премьер и все в правительстве остались, чтобы защищать страну.

"Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей, как у РФ, но у них есть воля. Когда строишь сплоченную команду, это имеет значение. Это отличается от того, что мы видели в других местах", – добавил американский генерал.

По его словам, немаловажную роль сыграли союзники и партнеры США, которые помогли в обеспечении логистики для поддержки Украины. Ведь одно дело – иметь военное оборудование где-то в Европе, а другое – обеспечить его доставку стране, которая в этом нуждается для защиты себя и той же Европы от агрессора.

"Наша поддержка Украины непреклонна, а наша преданность защищать каждый дюйм территории НАТО – железная", – подытожил МакКонвилл в совместном заявлении с министром Сухопутных сил США Кристин Вормут.

Последняя тоже убеждена в слабости логистики российских войск, сыгравшей роль в поражениях РФ на фронте.

"Мы показали, насколько быстро смогли разместить наши силы в Европе, и насколько быстро оказываем помощь оружием Украине. Это демонстрирует невероятную уверенность в том, что делает американская армия для обеспечения логистики", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что наша победа над преступной путинской армией уже близка. По его словам, вскоре все сообщники диктаторского режима главы РФ окажутся за решеткой за совершение военных преступлений.