Оккупанты покинули Боровую на Харьковщине, но обстрелы продолжаются – поселковый совет

Российские оккупанты вывели большую часть своих войск с территории поселка Боровая в Харьковской области. Также захватчиков стало меньше в Богуславке.

Об этом сообщили на странице Боровского поселкового совета в Facebook. В целом на территории общины стало меньше вражеских блокпостов, однако Боровщина до сих пор остается временно оккупированной российскими войсками.

В то же время, в тех местах, где сейчас много российских военных, контроль за передвижением местного населения в последние дни усилился.

"Больше всего живой силы и техники оккупантов сосредоточено в Изюмском, Дружелюбовке, Чернещине, Першотравневом, Подвысоком, Песках-Радьковских, Ольговке, а также в лесах и лесопосадках", – говорится в сообщении.

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Из некоторых населенных пунктов войска РФ ведут артиллерийские обстрелы. Кроме того, оккупанты установили мины и растяжки в зеленых зонах, что представляет опасность для местного населения.

Мобильной связи и интернета на территории общины до сих пор нет, электроснабжение в части населенных пунктов возобновили, однако остальные до сих пор остаются без света. Когда он будет восстановлен, пока неизвестно, ведь из-за обстрелов были повалены десятки электроопор.

Магазины в Боровой и селах работают, ассортимент там бедный, но самые необходимые продукты и хлеб удается завозить.

"Боровчане держатся, хозяйствуют, работают на огородах. Несколько дней подряд были заморозки, подмерз картофель и абрикосы. Некоторые фермеры, несмотря ни на что, продолжают посевную кампанию. Верим в победу, ВСУ и новый урожай. А также в то, что картофель будем копать уже все вместе!" – сообщает поселковый совет.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что ВСУ на некоторых участках фронта на Харьковском направлении приблизились к границе России. Кое-где даже на нее вышли.