Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова: три человека погибли, 16 ранены

Днем 19 апреля российские оккупанты совершили очередной обстрел Харькова из реактивных систем залпового огня. В результате три человека погибло и еще 16 получили ранения.

Враг целенаправленно обстреливает жилые массивы областного центра, в частности, Киевский и Индустриальный районы. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

По словам главы области, оккупанты накрывают Харьков огнем из РСЗО с расстояния 35-40 километров от города из-за чего противовоздушна оборона не успевает реагировать на угрозу. Из-за этого людям не рекомендуют без насущной потребности покидать безопасны места и выходить на улицу.

Видео дня

Кроме того, Синегубов подчеркнул, что в последние дни интенсивность обстрелов в Харькове возросла.

"Они бьют исключительно по жилым районам Харкова. По центру ударили, там находится больница. Опять Салтовка, район ХТЗ. Таким образом они пытаются терроризировать мирное население. Мы советуем людям не находится на улице, потому что остается высокая опасность попасть под обстрелы", – отметил Синегубов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска не видят Харьков целью своего наступления. Обстрелы города и его окрестностей оккупанты ведут для того, чтобы предотвратить наступление украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве 18 апреля прогремело несколько взрывов. Как выяснили спасатели, в результате российских артиллерийских обстрелов начался пожар жилого дома и складского помещения магазина.

Напомним, также в ночь на 19 апреля в Николаеве оккупанты обстреляли зоопарк общегосударственного значения "Nikolaev zoo". Известно, что на территорию зоопарка прилетело два снаряда. По предварительным данным, животные в результате атаки не пострадали. Это уже в четвертый раз, когда этот зоопарк подвергается обстрелу.