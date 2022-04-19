Арестович объяснил, почему оккупанты начали активнее обстреливать Харьков

Российские войска не видят Харьков целью своего наступления. Обстрелы города и его окрестностей оккупанты ведут для того, чтобы предотвратить наступление украинских защитников.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Максу Фейгину. По словам чиновника, солдаты страны-агрессора "работают" по предполагаемым местам дислокации войск ВСУ.

"По Харькову, по окрестностям Харькова работают сейчас очень сильно. Нет, они не видят его целью. Они боятся, что мы продвигаемся. Они работают по предполагаемым местам наших резервов, наших войск, потому что от Харькова и от Николаева иет движение. Поэтому они пытаются воспрепятствовать этому", – сказал Арестович.

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Также советник добавил, что солдаты РФ – около 25 тысяч – двинулись от Изюма в сторону Славянска и Краматорска, украинские военные также двигаются от Харькова.

"На Херсонском и Харьковском направлениях наши потопали вперед радостно. Что такое потопали? И наши, и их. Это движение на тактическом уровне. Нет у этого наступления оперативного размаха пока. Почему? Потому что у российской армии традиционно очень слабая разведка", — подчеркнул Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 18 апреля, оккупанты нанесли очередные удары по Харькову и области. По данным полиции, в результате вражеских обстрелов погибли 13 мирных жителей.