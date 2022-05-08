Оккупанты обстреляли Харьковщину и ударили ракетами по Николаевщине. Главное о ситуации

Войска РФ минувшей ночью ракетными и авиаударами продолжили разрушать Луганщину и Донетчину. Также они обстреляли Харьковскую область и запускали ракеты по Николаевщине.

Утром 8 мая активные бои продолжаются на Изюмском направлении, сложная ситуация остается в Херсонской области. Такие данные об обстановке в регионах есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Харьковщина: ночью несколько обстрелов окраин областного центра. По предварительной информации, пострадавших нет.

В городе Барвенково Изюмского района снаряд оккупантов попал в двухэтажный жилой дом. Под завалами была найдена погибшая женщина. Бои продолжаются на Изюмском направлении.

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Луганщина: ракетные и авиаудары по Северодонецку, Лисичанску, Попасной и близлежащим населенным пунктам. В Белогоровке после авиаудара по школе по меньшей мере 62 погибших. В Приволье погибли два мальчика, их сестры и бабушка получили тяжелые ранения. Ночью россияне открыли огонь по Шипилову. Там разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек. Информации о погибших нет.

Донетчина: авиаудары и обстрелы из реактивной артиллерии Авдеевки, Святогорска, Сиверска, Лимана, Дружковки, Константиновки, Марьинки, Торецкой и Очеретинской общин. За сутки четверо погибших и девять раненых. Утром уже известно об одном раненом гражданском лице в Сиверском.

В Торецкой общине при обстреле поврежден газопровод. Оккупанты продолжают наносить удары по промышленным объектам, в частности, по Авдеевскому коксохимическому и фенольному заводам.

В Мариуполе продолжается операция по эвакуации гражданского населения.

Херсонщина: ситуация остается сложной, взрывы и обстрелы на территории области. Стабильно критично – в общинах, на границе со Снегиревкой, Николаевым и Днепропетровской областью, а также во всех селах бывшего Великоалександровского, Белозерского и Нововоронцовского районов. Оккупанты продолжают захват административных помещений: уже захватили здание Дарьевского сельсовета и Токаровского старостинского округа. Работников на рабочие места не допускают. Покинули помещение городского совета и представители общины Берислава.

Во время визита в оккупированную область главаря "ДНР" Дениса Пушилина и секретаря генерального совета путинской партии "Единая Россия" Андрея Турчака коллаборанты отметили, что "РФ здесь навсегда и они хотят присоединить Херсонщину именно к ней". Поддержку от жителей области оккупанты не ощущают.

Николаевщина: после обеда 7 мая область была обстреляна врагом. В Вознесенском районе войска РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры. Днем и ночью были прилеты и обстрелы за пределами поселка Березнеговатое. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также российские захватчики обстреляли жилые кварталы одного из районов Николаева, где произошли пожары. А из-за ракетного вражеского удара загорелся и Галициновский лес. Все возгорания ликвидировали соответствующие службы.

Ночью же оккупанты снова ударили ракетами по отдаленному району областного центра. Всего за сутки в результате обстрелов Николаевщины один человек погиб и пятеро получили ранения. Детали относительно пострадавших уточняются.

В некоторых областях ночь прошла сравнительно покойно: Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Волынской, Ривненской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, ныне российские войска стягивают силы на Изюмское направление. Оккупанты определили там для себя несколько ключевых целей.